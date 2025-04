In biblioteca la graphic novel su Matteotti

Festa di Liberazione con spettacoli e cultura a Castelnovo Sotto. Domani alle 21 in biblioteca la presentazione della graphic novel "Uniti nella stessa lotta. Memorie di Giacomo Matteotti" con gli autori Stefano e Tommaso Catone. Il 24 aprile alle 10 al parco Rocca letture per bambini dal titolo "Il colore della libertà". Alle 10,45 alla chiesa della Madonna inaugura la mostra "La scelta della libertà" con gli studenti delle classi quinte delle elementari e delle prime medie. L’esposizione sarà visitabile fino all’1 maggio. Alle 12, al monumento della Resistenza in piazza, apre l’installazione dedicata ai partigiani castelnovesi, con gli studenti interpreti di "Pensieri di pace". Il 25 aprile, oltre al programma istituzionale, alle 12 ci saranno letture dell’associazione Le Rane, al cippo dedicato ai caduti Posacchio Malaguti e Alvaro Simonazzi, ai laghetti di Camporanieri, alle 14,30 in programma la musica dell’Open Trio.