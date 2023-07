In bici da Bibbiano a Barco Si inaugura il secondo tratto

Completato il nuovo tratto della ciclopedonale Barco-Bibbiano, che sarà inaugurato domani alle 20,45 nell’ambito del programma di camminate "Andar per borghi". Il ritrovo è nel parcheggio di via Montegrappa, accanto al Centro Calypso. Il primo stralcio, concluso nel 2021, ha interessato via Fermi; questo secondo tratto va da via Nenni all’intersezione con via Risorgimento. È stata realizzata una pista a due sensi di marcia, lunga circa 730 metri, che si sviluppa in parallelo al lato ovest di via Fermi, fino al Calypso. Il tracciato, prima di raggiungere il parcheggio, varca in sicurezza via Fermi con un apposito attraversamento semaforizzato a chiamata. La pista è stata realizzata in modo autonomo rispetto alla strada e, per buona parte, sul terreno rialzato adiacente via Fermi, garantendo così la sicurezza di pedoni e ciclisti. La pavimentazione è in asfalto; l’impianto di illuminazione è a led. "Stiamo già lavorando alla progettazione del terzo e ultimo stralcio", dicono dal Comune. L’intervento ha beneficiato di un contributo di 41mila euro finanziato dal bando regionale "Bike to work", che contribuisce all’ambizioso obiettivo della Regione di raddoppiare la percentuale di spostamenti in bici e a piedi; all’inaugurazione parteciperà la consigliera regionale Stefania Bondavalli. La Bibbiano-Barco si inserisce in un progetto per realizzare percorsi ciclopedonali di collegamento tra il capoluogo e tutte le frazioni.

Francesca Chilloni