In bici dal Po ai castelli Settanta km nella natura

di Francesca Chilloni

Una ciclovia da Boretto-Brescello a Vetto-Canossa lunga 70 km in un ambiente naturale straordinario e vario, con il plusvalore di condurre il turista nel cuore delle colline matildiche dove anche i sassi sono Storia e dove l’enogastronomia di qualità quasi una religione laica del buon vivere.

Questa è l’idea che sta portando, in questo periodo, all’approvazione di un Patto istituzionale tra vari enti per la creazione della 11^ ciclovia dell’Emilia-Romagna: quella "del Fiume", che partendo dal Po risalirà fino all’appennino, passando per i territori di Gattatico, Campegine, Sant’Ilario, Montecchio. Bibbiano, San Polo, Traversetolo e Canossa. Un tracciato con varie diramazioni che si innesterà perpendicolarmente sulla Ven-To, la Venezia Torino. Il tracciato sarà in gran parte coincidente con il sentiero Cai Reer n. 672 e in continuità con "Sentiero dei Ducati".

Le giunte comunali - il giorno 15 quella di San Polo - stanno aderendo all’Accordo istituzionale con l’ente Parchi Emilia Centrale per arrivare al progetto di fattibilità-tecnico economica sulla base di stime condivise. Una cifra contenuta (21mila e 420 euro), a cui seguirà la redazione del progetto definitivo e l’appalto dell’opera. Una pista "facile" grazie morfologia in gran parte pianeggiante o senza elevati dislivelli, che i cittadini potranno usare per gli spostamenti casalavoro.

Nell’accordo si parla infatti in modo preciso di mobilità sostenibile, di cui la ciclabilità è una componente importante. La Ciclovia 11 "è perfettamente compatibile sia con le prioritarie funzioni idrauliche del corso d’acqua sia con le funzioni ecologiche e pertanto rappresenta un punto di forza per la valorizzazione del territori".

"L’asta del torrente svolge l’importante funzione di corridoio ecologico di collegamento tra il sistema Appenninico e il Po", si legge nel Patto: la green-way consentirà il collegamento tra il Grande Fiume e i castelli collinari e montani Matildici e del Ducato Parmense". Inoltre; inoltre diverrà un facile collegamento alle aree protette del territorio, ad esempio la Riserva naturale dei Fontanili di Valle Re e quella della Rupe di Campotrera, l’Oasi di Cronovilla, e il Parco regionale dei Cento laghi.