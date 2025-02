In bici fino alla fine del mondo

Nuovo appuntamento con "Immagini dal mondo", stasera dalle 21 al circolo ricreativo Aperto di via Veneto a Novellara. Una rassegna che sta ottenendo notevole successo con un pubblico numeroso a ogni serata. Oggi tocca a Marco Ferioli e Chiara Adani raccontare un viaggio "Fino alla fine del mondo in bici…", dalla Bolivia fino a in Argentina, a Ushiaia, nella Terra del Fuoco. Un lungo e affascinante percorso tra Bolivia, il deserto di Atacama, la costa cilena fino a raggiungere Puerto Montt, la Carretera Austral, raggiungendo poi la terra argentina. Un viaggio impegnativo ma che ha lasciato un segno indelebile nei ricordi dei protagonisti di questa avventura in bicicletta, a contatto con il territorio e con la gente del posto, raccogliendo elementi di tradizione, storia, cultura, ma anche le immagini proposte stasera a Novellara.