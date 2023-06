In bicicletta con animali fantastici

Nei quartieri di Reggio si riaffacciano gli eventi di Estate Popolare. Un ricco programma al via oggi dalle 10 alle 12 alla sala condominiale di via Compagnoni 25 con la Ciclofficina degli animali fantastici, un laboratorio creativo in due tappe (la seconda sarà martedì 13 dalle 17 alle 19) per decorare le proprie biciclette con l’artista Giuseppe Vitale.

Giovedì 15 giugno alle 16,30 le bici decorate formeranno un colorato corteo nel quartiere fino al circolo di via Fenulli 7 dove si terrà la performance di teatro di strada "Out of Time" a cura della Compagnia del Buco con Luca Macca e Simone Vaccari. La Ciclofficina degli animali fantastici è un’anteprima del progetto "Pop Up!" finanziato da Fondazione Manodori, che dal prossimo autunno abiterà le sale condominiali e quartieri popolari. E dal 16 giugno al parco del Tasso torna "Circo sotto casa" della compagnia Circolabile.