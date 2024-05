In bicicletta sulle strade del gran tour artistico

Gran tour artistico della città in occasione della giornata Icom (giornata internazionale dei musei).

Domani Collezione Maramotti, Musei Civici e Spazio Gerra propongono una visita dedicata alla scoperta delle mostre temporanee inaugurate nella cornice del Festival di Fotografia Europea, ispirato al tema scelto da Icom per la giornata: Museums for education and research (musei per l’educazione e la ricerca).

Il percorso di visita guidato e itinerante intende valorizzare il ruolo delle istituzioni culturali come centri di ricerca, creatività e sviluppo del pensiero critico.

Programma: alle 10 visita alla mostra “Disintegrata” di Silvia Rosi (nella foto ’Disintegrata dal parrucchiere’) ala Collezione Maramotti; alle 11,30 vista alla mostra di Giovane Fotografia italiana #11 premio Luigi Ghirri, dal titolo: “Contaminazioni” ai Musei Civici; alle 12.15 visita alla mostra “New theaters of the real. collaborating with ai”, allo Spazio Gerra.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, il tour prosegue alla Collezione Maramotti attraverso una speciale visita libera della Collezione permanente e l’invito all’ascolto di Artpod curati dallo scrittore e critico Marco Belpoliti: una serie podcast che raccontano alcune opere d’arte con le parole degli autori della rivista culturale Doppiozero e le voci degli attori del Teatro delle Albe.

Sempre alla Collezione Maramotti sarà inoltre possibile visitare la mostra temporanea “Quem genuit adoravit” di Manuele Cerutti oltre alla già citata “Disintegrata” di Silvia Rosi.

La partecipazione al tour è gratuita e su prenotazione, fino ad esaurimento posti. Info: rsvp@collezionemaramotti.org; 0522 382484.

Gli spostamenti tra le sedi sono autonomi, si consiglia l’utilizzo della bicicletta.

Per prenotare per la Collezione Maramotti, è richiesta la compilazione del form. Link su quyesta pagina: https://www.collezionemaramotti.org/documents/20182/336126/ICOM+day+18+maggio+2024.pdf/9b1f0c9a-32b8-4057-8871-440db391dc62