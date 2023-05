In bilico per cinque ore nell’auto sul burrone

Per cinque ore di notte è rimasto bloccato nell’auto in bilico finita fuoristrada sul ciglio di un burrone. L’incidente è avvenuto venerdì notte verso le 2.30 a Ronconovo nei pressi di Casella San Pietro di Viano. Una Jeep Renegade, guidata da uomo di 54 anni residente nel comune di Viano, è uscita di strada e si è fermata tra la vegetazione. L’automobilista era dunque bloccato all’interno della macchina tra la sede stradale e un burrone.

Il 54enne per alcune ore non è però riuscito a raggiungere il telefono che gli si era sfilato dalla tasca ed era finito nell’abitacolo del mezzo. Il 54enne, evitando movimenti bruschi e agendo molto lentamente per scongiurare di cadere nel burrone, solo intorno alle 6.30 ha preso il cellulare e ha chiamato il padre che ha così attivato i soccorsi per salvare il figlio. Il 54enne è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita.

Poco dopo le sette sono quindi prontamente intervenuti i volontari dell’ambulanza della Croce Rossa del comitato di Casina, il personale dell’automedica di Scandiano e i vigili del fuoco giunti dal comando di Reggio. La centrale operativa del 118, allertata per coordinare l’emergenza, ha subito attivato anche il Soccorso Alpino Emilia Romagna che, con una squadra della stazione Monte Cusna, ha raggiunto Ronconovo per collaborare con i vigili del fuoco e gli operatori inviati dal 118.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’auto. L’automobilista è stato poi estratto dall’abitacolo e, dopo le prime cure ricevute dai sanitari e volontari, è stato stabilizzato e portato all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. L’uomo è stato sottoposto ai controlli e alle terapie del caso da parte dei medici del nosocomio reggiano. Le sue condizioni di salute non sono gravi.

I carabinieri della tenenza di Scandiano sono arrivati sul posto per compiere gli accertamenti e i rilievi. I militari dell’Arma dovranno appurare le esatte cause del sinistro. Il 54enne ha vissuto una notte di paura e apprensione dopo che era rimasto intrappolato all’interno dell’auto. Il rischio era di precipitare con l’auto nel dirupo con gravi conseguenze. Fortunatamente ieri mattina il conducente della Jeep Renegade rossa è stato ritrovato e salvato in tempo. Il 54enne avrebbe riportato un trauma all’anca e anche escoriazioni varie.

