"In cammino", gli appunti fotografici di Anceschi tra le meraviglie dell’Asia

Alla Biblioteca comunale di Viano prosegue fino al 12 luglio la mostra ‘In cammino 2016 – 2023. Appunti fotografici’, di Emanuele Anceschi (1982, Castelnovo Monti). Un’esposizione di travel snapshoot, per la cura e l’editing di Alessandra Azzolini, che ci porta tra le meraviglie di Nepal, Pakistan, Birmania, Cambogia, Sudafrica, Namibia e Sri Lanka. Oggi alle 19,30 si terrà la presentazione del libro di Anceschi ‘Noi Markhor. Storia di una scalata al monte Spantik’ (Brè Edizioni, 2025), che è anche l’ultimo incontro, con piccolo rinfresco e brindisi finale, di ‘Viano A pennino’, tratto da ‘Casina A pennino - Scritture Reggiane’, festival sull’Arte dello Scrivere.

"In cammino rappresenta la mia idea di viaggio – spiega Anceschi – È un mix tra avventura, sfida con se stessi, ricerca dell’ignoto e delle diversità culturali. Viaggio per farmi meravigliare. È il mezzo migliore per abbattere muri e paure irrazionali, per mettere in discussione tutti i dogmi imposti dalla nostra società occidentale. È aprire la mente e l’anima a quello che è diverso da noi. Il viaggio è, in definitiva, libertà". L’esposizione è suddivisa in aree tematiche, tra le quali spiccano le fotografie di montagna. "Inizialmente, durante i miei viaggi, percepivo la fotografia come una sorta di interruzione del fluire della vita. Ora la vedo come un intensificatore di immaginazione".

Lara Maria Ferrari