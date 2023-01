In ’cammino’ usando anche il treno Reggio-Ciano, poi si sale a Rossena

Uno degli obiettivi del nuovo presidente generale del Cai Antonio Montani è quello di utilizzare sempre più per le escursioni sociali i mezzi di trasporto collettivi o pubblici: la salvaguardia dell’ambiente infatti si fa anche promuovendo la mobilità sostenibile. Da sempre il Cai reggiano organizza molte sue attività con l’utilizzo di mezzi collettivi. Quest’anno sono in calendario anche tre escursioni che partiranno da Reggio per raggiungere il punto di partenza con il treno delle ferrovie locali. La prima di queste tre escursioni, che saranno guidate da Daniela Friggeri, è in programma nel pomeriggio di sabato (14 gennaio), con meta Ciano d’Enza e Rossena.

"È una esperienza insolita – spiega Daniela Friggeri, che è anche guida ambientale escursionistica – che prevede il ’viaggio’ di trasferta con la linea locale Tper che porta in Val d’Enza, con capolinea Ciano, e a seguire un percorso ad anello, adatto anche ad escursionisti poco allenati".

Un escursionismo insolito, ma molti anni fa utilizzato da tanti reggiani che raggiungevano Ciano in treno, per sciare d’inverno o camminare nelle altre stagioni sulle prime colline reggiane. "Si partirà – spiega Daniela Friggeri – dalla stazione centrale di Reggio Emiia per arrivare a Ciano da dove inizia l’escursione. Il primo tratto è di 2 km pianeggianti e affianca il ’Canale Ducale’, manufatto di valore storico e importante funzione idraulica presidiato oggi dalla Bonifica Emilia Centrale, fino alla Traversa di Cerezzola. Si attraversa la Provinciale per risalire (sentiero Cai 262B) verso la Rupe di Campotrera, ex zona mineraria ora ’Riserva Naturale Rupe di Campotrera’ (www.parchiemiliacentrale.itriserva.rupe.campotrera), area protetta sia per le caratteristiche geologiche e vegetazionali che per la fauna minore, e parte del sistema dei siti protetti Parchi Emilia Centrale. Dal sentiero geologico della Rupe di Campotrera, in vista della torre di Rossanella, ci dirigeremo verso il Castello di Rossena che si erge suggestivo sulla rupe di roccia vulcanica. Attraversato il borgo seguiremo il Sentiero Matilde (SM) lungo la suggestiva valle del rio Vico fino al Centro sportivo di Vico, nella suggestione di un cammino al tramonto e al calar del buio con ausilio della torcia, per ritornare al centro di Ciano e riprendere il treno che riporta a Reggio Emilia. È richiesto l’abbigliamento adatto a una escursione in collina ma invernale: scarponcini, zainetto con spuntino e thermos bevanda calda, bastoncini, giacca a vento, berretto e guanti, ombrellino, torcia, gilet alta visibilità. Utile la carta escursionistica ’La collina reggiana’ di GeoMedia.

Info: www.caireggioemilia.it. Le altre camminate con il treno sono in programma il 15 aprile a Guastalla, lungo il Po e il Crostolo, e il 28 ottobre sulle colline sopra Sassuolo. Info: www.caireggioemilia.it.