In cammino verso Castel’Alfero. Il presepe vivente è un successo

Ha avuto successo, nonostante la giornata disturbata dalla pioggia, l’iniziativa "In cammino con i re Magi verso Castel’Alfero", che si è snodata la sera della vigilia dell’Epifania da Alfero di Verghereto a Castel d’Alfero, enclave appartenente al Comune di Sarsina. Una iniziativa che ha visto al centro del programma lo svilupparsi del Presepio Vivente, che si è svolto prima nel borgo medievale di Castel d’Alfero e poi nella bellissima chiesa della Madonna della Neve, situata vicino a quel suggestivo borgo.

"Un momento emozionante, dove sono rivissute le tradizioni di una volta – dice l’Amministrazione comunale di Sarsina sulla coinvolgente iniziativa –. Ringraziamo Don Adolf e Don Simone per la celebrazione della santa messa, la Corale di Riofreddo, la Pro loco di Alfero, l’Avis di Alfero, la Consulta delle Donne e tutti i cittadini di Castel d’Alfero. Con l’occasione invitiamo tutti anche al prossimo anno". Il ritrovo era stato fissato al Parco 11 Settembre di Alfero di Verghereto, dove sono state consegnate ai partecipanti le lanterne. Poi, assieme ai Re Magi, c’è stata la partenza alla volta di Castel d’Alfero. Qui il borgo antico si è risvegliato per una notte anche col fornaio, lo scalpellino e altri vecchi mestieri per celebrare, appunto, l’arrivo dei Re Magi presso la grotta. Poi, animata dal Coro di Riofreddo di Verghereto, è stata celebrata la santa messa nel santuario della Madonna della Neve. Al termine, c’è stato il momento di incontro e di fraterna amicizia per un gustoso ristoro.

