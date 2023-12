In campagna spunta ordigno bellico

Un ordigno bellico, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Fabbrico, in via Ponticelli. È stato un agricoltore della zona a notare qualcosa di insolito in un’area a ridosso dell’accesso fra la strada e un terreno rurale. L’area è piuttosto isolata, alla periferia di Fabbrico, verso Reggiolo e Rolo. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine, con l’intervento sul posto dei carabinieri di Reggiolo e Fabbrico, dei vigili del fuoco di Guastalla e degli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana. Per motivi precauzionali è stata temporaneamente chiusa la strada, in un’area tra edifici rurali praticamente disabitati. Non è stato necessario evacuare dei residenti. La zona è stata però delimitata con nastro bianco e rosso in attesa dell’intervento degli artificieri per poter far brillare l’ordigno bellico e rimettere l’area in sicurezza. L’ordigno era ben nascosto, ma in un luogo in passato oggetto di transito di persone e di lavori: occorre dunque capire se la granata si è sempre trovata nel punto del rinvenimento oppure se vi è stata portata in tempi successivi, dopo essere stata scoperta altrove.

Antonio Lecci