In campo Buccolo e Barbieri Poppi

I due reggiani Francesco Buccolo e Sofia Barbieri Poppi annunciano la loro candidatura per ‘Civici, con de Pascale Presidente’ alle elezioni regionali, il listino che appoggia il candidato governatore del Pd.

Buccolo e Barbieri Poppi, già esponenti della lista civica Massari alle ultime Amministrative a Reggio (non elette) sposano il progetto politico che "si fonda sui principi del civismo e della partecipazione dal basso, con l’obiettivo di promuovere una regione ancora più inclusiva, attenta alle relazioni e capace di affrontare le sfide contemporanee".

Buccolo, insegnante di lettere e vicepreside di uno dei comprensivi della città di Reggio, con un’ampia esperienza come formatore di educazione civica e intercultura, ha sempre lavorato per una scuola capace di stimolare il pensiero critico e intesa come motore di cambiamento sociale. La sua candidatura mira a rafforzare la creazione di una rete educativa integrata che favorisca una stretta collaborazione tra scuole, istituzioni, associazioni e imprese, per promuovere un’educazione inclusiva, intergenerazionale e in sintonia con l’ambiente.

Barbieri Poppi, 27 anni, nata e cresciuta a Reggio, ha studiato filosofia in Italia e all’estero. Ora è insegnante di sostegno e vuole portare la voce delle giovani adulte e dei giovani adulti in città. Il suo obiettivo è leggere con la sensibilità che contraddistingue i giovani di oggi le tematiche del presente, quali la partecipazione politica, i nuovi modi di lavorare e gli sviluppi delle relazioni interpersonali in ambienti educativi e non.