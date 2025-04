In campo contro il bullismo. L’iniziativa per dire basta

Nell’ambito delle attività promosse nel nostro istituto scolastico, noi alunni della secondaria di primo grado - classe II D - siamo stati coinvolti nelle attività di conoscenza di bullismo e cyberbullismo. Grazie alla collaborazione con le istituzioni locali, abbiamo partecipato a un incontro di formazione nel nostro istituto.

Durante la lezione il Maresciallo della caserma dei carabinieri di Novellara ci ha fornito una prima serie di informazioni sul fenomeno che in questi ultimi anni coinvolge e travolge la vita di adolescenti come noi. Abbiamo appreso che bullismo significa usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire. Si manifesta soprattutto a scuola, ma anche nei luoghi pubblici. Questa forma di violenza può essere fisica o psicologica ed è attuata da una o più persone nei confronti di qualcuno considerato più debole. Le azioni del bullo hanno consapevolmente lo scopo di ferire, colpire e isolare. Inoltre, vengono compiute ripetutamente, creando così un contesto di continuità temporale: un solo episodio isolato di violenza non è quindi da considerarsi bullismo.

La vittima può essere considerata inferiore per la sua fisicità, il modo di vestire, il colore della pelle, la religione, le tradizioni culturali o l’orientamento sessuale. Abbiamo anche capito che non solo colui che compie l’atto di bullismo e i suoi complici sono responsabili di queste azioni scorrette, ma anche chi osserva. Lo spettatore che assiste senza chiedere aiuto per chi soccombe ai vari tipi di violenza (fisica, verbale o psicologica che sia) è comunque responsabile.

Le conseguenze del cyberbullismo sono diventate talmente serie che è stato necessario promulgare una legge che rendesse questi atti illegali e perseguibili. Si tratta della Legge 71, a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al cyberbullismo.

Grazie alla scuola abbiamo conosciuto anche la Fondazione Carolina, nata in memoria di una ragazza vittima di cyberbullismo, che si impegna affinché la sicurezza online diventi un valore condiviso e per chiarire che insultare, tormentare ed escludere qualcuno da un gruppo non può più essere considerata solo una ragazzata.

Infine, grazie alla partecipazione di alcuni professionisti dell’associazione NoveTeatro, abbiamo concluso il progetto scolastico creando uno sketch teatrale sul tema "Cyberbullismo: basta un click". Con NoveTeatro abbiamo recitato scene su bullismo e cyberbullismo, immaginando e ricreando un museo che conserva gli oggetti usati dai bulli per raccontare le conseguenze di tali gesti. Riflettendo insieme abbiamo capito che l’empatia è la chiave per fermare il bullismo, creando una società più rispettosa.

Classe II D