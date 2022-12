"In campo contro il crimine"

di Saverio Migliari

"Un giorno mi è capitato di leggere un titolo: ‘Dopo Billions Reggio capitale della fatturazione falsa’. L’ho percepito come un’offesa, mi sono sentita male per i reggiani. Un territorio così laborioso e vivace non può subire una mortificazione così".

Eccola qui tutta la motivazione che ha spinto il prefetto Iolanda Rolli a emanare 106 interdittive antimafia in un anno soltanto. Per lei che tra tre mesi andrà in pensione, salutando Reggio dopo due anni e mezzo di mandato, non è solo questione di legalità ma anche di orgoglio di una città che l’ha accolta. ‘Ndrangheta, disagio giovanile e dialogo interreligioso: questi tre dei principali filoni su cui si è impegnata in prima persona, imprimendo una svolta in anni segnati da grandi emergenze.

Eccellenza, partiamo proprio dal fenomeno mafioso. Dopo una stagione silente, quest’anno segniamo un record di interdittive antimafia. Cos’è successo?

"Ci sono vari fattori che hanno portato a un numero così elevato. Non ho mai nascosto di aver trovato una situazione di arretrato, questo ha richiesto di reimpostare il sistema. È un lavoro corale del gruppo interforze. Molte evidenze poi ci sono state restituite dai processi. Avere le sentenze di Aemilia, Perseverance e Grimilde ci ha portato a conoscere molto di più".

Conoscere cosa?

"Parlo di nomi, parentele, frequentazioni".

L’ufficio che si occupa di questo capitolo quante persone ha impiegate?

"Un dipendente del Ministero dell’Interno e quattro assegnate dalla Regione dopo il sisma del 2012, che ora lavorano anche su questo aspetto. Oltre ovviamente alle forze di polizia".

Spieghi a cosa servono le interdittive, per chi avesse idee confuse.

"È uno strumento di prevenzione, per evitare che fondi pubblici siano aggrediti dalla criminalità organizzata. Servono perché i soldi di noi contribuenti, che paghiamo con le tasse, non vadano ad alimentare associazioni mafiose e criminali".

Che ci sono ancora, nonostante i processi, giusto?

"Sono ancora radicate, è evidente".

Però l’interdittiva agisce solo sugli appalti pubblici. E tutti i contratti privati?

"Su questo è stato fatto un passo avanti. L’anno scorso abbiamo sottoscritto con i 42 sindaci e il presidente della Provincia un addendum a protocolli che già esistevano. È stato aggiornato lo strumento che serve per analizzare i contratti dell’edilizia privata. L’abbiamo messo a sistema con un campione di imprese, attraverso l’ufficio per la legalità della Provincia. Le domande di Scia che passano da questo ufficio vengono portate all’attenzione della prefettura. E purtroppo emerge qualcosa anche dall’edilizia privata".

Le interdittive si basano sui processi e le indagini. È mai successo che avvenisse il contrario, e cioé che da un’interdittiva partisse un’indagine?

"Stiamo iniziando ad avere reciprocità. Il primo caso è quello di pochi giorni fa, il sequestro a Roberto Soda".

Bloccare il lavoro di un’azienda non deve essere comunque facile.

"Ma le nostre interdittive reggono, significa qualcosa. Intanto un dato. Su 106 interdittive sono stati presentati soltanto 21 ricorsi. Di questi, 10 sono stati rigettati dal Tar e 5 già dal Consiglio di Stato. Inoltre vorrei sottolineare questo: in provincia abbiamo più di 1500 aziende edili attive, 100 è un quindicesimo. Ci sono tante aziende sane, che magari hanno costi superiori proprio perché rispettano certi parametri, che vengono danneggiate da una minoranza".

Tra le imprese confiscate, invece, quante erano realmente attive?

"Su 40 aziende confiscate, ora solo una è in gestione commissariale. Le altre erano tutte cartiere che servivano per fatturazioni false e come ‘lavatrici’".

Qual è l’ultimo provvedimento preso, di cui va orgogliosa?

"Il badge di cantiere ad esempio"

Di cosa si tratta?

"L’idea è nata quando ero a Macerata, perché ha il cratere più vasto dopo il terremoto del 2016. Proprio per il rischio di infiltrazione tipica dell’edilizia e l’alta percentuale di incidenti sul lavoro, abbiamo pensato che fosse necessario fare più controlli. Soltanto che l’ispettorato di lavoro e gli organi preposti non hanno abbastanza personale per verificare tutto. Con il badge possiamo controllare da remoto le presenze in un cantiere, geo-localizzandolo. Spesso infatti accade che un operaio assunto come vivaista, ad esempio, poi lo si trovi sul ponteggio a fare il muratore".

Come funziona?

"Con l’aiuto della Cassa edile di Reggio, che funziona molto bene, è stato realizzato un applicativo che rilascia un qr code al cantiere. Ogni dipendente quando accede deve inquadrarlo e segnalarsi. Per ora è obbligatorio sopra i 500mila euro, ma presto sarà inserito in tutti i bandi di Comune e Provincia. Il primo cantiere che lo avrà in città è quello di piazza San Prospero".