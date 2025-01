"In campo contro lo spaccio di droga"

"Il quartiere Mirabello ha i problemi di tutti i quartieri, dallo spaccio al vandalismo in continuità con Ospizio che lambisce. Le forze dell’ordine sono già state attenzionate sull’argomento anche se tra scarsità di personale e limiti normativi non è molto quello che possono fare in modo puntuale": a parlare per la zona Mirabello è il membro eletto Luca Annigoni. La consulta sta supportando gli abitanti che hanno fondato il ’Comitato Autonomo Mirabello’: "Sono attivissimi nel quartiere con piccoli eventi enogastronomici, presentazioni di libri e tanto altro nell’ambito culturale. Con i ragazzi abbiamo incontrato i dirigenti di Valorugby, gestore dello storico Stadio Mirabello, per condividere i progetti e aumentarne la dimensione, anche come antidoto allo spaccio".