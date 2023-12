In campo i poliziotti in pensione. L’accordo fra questura e Comune: "Presidieranno centro e quartieri"

Centro storico, parchi e quartieri della città da oggi saranno più protetti, grazie all’accordo ‘Spazi aperti e sicuri’. Si tratta della convenzione stipulata tra Comune, associazione nazionale della polizia di Stato polizia locale per impiegare poliziotti in pensione nel controllo del territorio, che è stata sperimentata l’anno scorso nel solo cuore della città. Il nuovo protocollo d’intesa amplia ora il monitoraggio nei parchi e nei quartieri.

L’attività dei volontari consisterà nella segnalazione di semplici problemi come arredi urbani danneggiati e illuminazione pubblica non funzionante, fino a situazioni più gravi, il tutto in stretto contatto via radio con la centrale della Polizia locale. "Considero questo accordo molto importante per concorrere a rafforzare ulteriormente la sicurezza percepita nel capoluogo reggiano", il commento del questore Giuseppe Maggese. Mentre l’assessore comunale alla Legalità Nicola Tria sottolinea: "Abbiamo voluto fortemente rinnovare la collaborazione con i volontari dell’associazione nazionale polizia di Stato perché, sulla scia di un’esperienza che è stata sin qui molto positiva, riteniamo che l’apporto di un volontariato così qualificato fornisca un contributo prezioso, con una presenza percepibile e fattiva, al sistema della sicurezza cittadina".

Sulla stessa linea il comandante della polizia locale Stefano Poma: "Visti i buoni risultati ottenuti lo scorso anno sono molto contento che questo accordo sia stato rinnovato e potenziato". Il progetto rientra nell’accordo di programma ‘Generatori di fiducia’, sottoscritto con la Regione nel 2021 in ordine al “controllo di comunità“.

A Reggio ci sono oggi circa 40 gruppi sul territorio comunale che coinvolgono oltre duemila cittadini. Il progetto ha l’obiettivo di contribuire a diffondere la cultura della sicurezza urbana partecipata, riannodando le relazioni di comunità in una alleanza civica, che a sua volta si allea con le forze di polizia. I quartieri che hanno attivato il controllo di comunità hanno messo in campo una proficua collaborazione con le forze di polizia grazie all’invio di segnalazioni puntuali, che permettono una rapida presa in carico e verifica da parte delle pattuglie sul territorio.