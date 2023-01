"In campo strumenti concreti, protocolli redatti con la Prefettura"

(...) Apprendiamo ora che i protocolli sull’edilizia redatti assieme alla preziosa opera della Prefettura sarebbero "inutili": la considerazione sarebbe grottesca se non fosse gravissima sul piano politico e amministrativo. Nel momento in cui tutti i massimi esperti di antimafia sottolineano che bisogna prestare attenzione agli aspetti economici c’è chi fa la propria parte per mettere in campo strumenti concreti, e c’è chi chiacchiera. Questa terra ha sostenuto, dai massimi vertici istituzionali, l’azione di tutti i Prefetti, dalla dottoressa De Miro in poi, che hanno emesso interdittive. Si è lavorato per la costruzione di white list e banche dati che aiutassero il mondo del lavoro e delle imprese. Recentemente è stato promosso e sottoscritto il protocollo sul badge di cantiere. Sono stati realizzati corsi di formazione per funzionari del settore pubblico e privato, per imparare a riconoscere rischi e insidie dell’infiltrazione dei clan al nord. Si è andati nelle scuole, nelle biblioteche, fra i giovani, chiamando magistrati e investigatori, per creare una vera e propria cultura antimafia diffusa. Sono stati allestiti centri di documentazione e sportelli per la legalità, per permettere ai cittadini che si sentissero in difficoltà di segnalare episodi sospetti. Attraverso Avviso Pubblico e la Regione sono stati allacciati importanti rapporti istituzionali per risarcire le vittime dei reati e per sostenere un impegno che deve essere di tutti.

C’è sempre stato, e sempre ci sarà, il contributo ed il sostegno attivo, partecipe e attento a tutte le azioni che la Prefettura, la magistratura, la direzione investigativa antimafia e le forze dell’ordine e di polizia giudiziaria hanno messo e metteranno in campo in questo settore.

Prova ne sono le molteplici costituzioni di parte civile dell’Amministrazione, in tanti processi. Ma i 5 Stelle bollano tutto ciò, e le molte altre azioni realizzate, come "inutili convegni".

Non è la prima volta che le considerazioni di questa parte dell’opposizione sul tema risultano urlate. Noi continueremo a lavorare, loro proseguano pure con la loro propaganda distruttiva: se pensano di rendere un buon servizio al bene comune in questo modo credo sottovalutino dell’intelligenza collettiva di una comunità abituata a rimboccarsi le maniche e a non farsi soggiogare da strepiti e strumentalizzazioni.

Luca Vecchi

Sindaco di Reggio Emilia