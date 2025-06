In casa a Reggio Emilia la base logistica dello spaccio

Reggio Emilia, 6 giugno 2025 - L’altro pomeriggio agenti della Questura di Reggio Emilia hanno arrestato tre marocchini di 24, 31 e 35 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All’esito di un’attività antidroga, condotta dalle Squadre Mobili di Modena e Reggio, con l’ausilio della Polizia stradale di Modena Nord, gli agenti sono risaliti ai tre indagati, sospettati di rifornire le principali piazze di spaccio dei due capoluoghi emiliani, individuando come possibile base logistica dell’attività illecita un’abitazione a Reggio. Gli agenti, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all’interno dell’appartamento ben 66,72 chili di hashish, 687 grammi di cocaina e 508 grammi di marijuana. Uno degli indagati, il 35enne, alla vista del personale del 113, ha tentato di scappare nei campi circostanti, lanciandosi da una finestra, ma è stato subito raggiunto e bloccato dagli agenti. I tre stranieri sono stati anche denunciati per il reato di detenzione di armi clandestine, in quanto all’interno dell’abitazione è stata rinvenuta una pistola semiautomatica calibro 22 con matricola abrasa, completa di caricatore. Al termine delle attività di rito i tre arrestati sono stati portati in carcere a Reggio, in attesa di comparire davanti al giudice. Droga e pistola sono stati sequestrati.