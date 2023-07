In casa aveva cocaina, ecstasy e una pistola: lavori socialmente utili

Lo avevano arrestato gli agenti della polizia di Stato dopo le segnalazioni di alcuni cittadini e gli elementi emersi durante i servizi di controllo.

Il 39enne era poi finito in manette il 24 maggio scorso nella sua abitazione di Massenzatico, perché trovato in possesso di cocaina ed ecstasy oltre ad una rivoltella senza tamburo. In particolare erano stati sequestrati 51 grammi lordi di cocaina, 29 pastiglie di ecstasy, due bilancini di precisione, una rivoltella a rotazione, calibro 8, priva di tamburo e la somma contanti di 9.420 euro. Ieri ha patteggiato complessivamente 1 anno e quattro mesi di reclusione e 2mila euro di multa, per il possesso della droga (con la riqualificazione di lieve entità) e la detenzione dell’arma. Tutta la pena sarà sostituita con lavori di pubblica utilità, che si svolgeranno presso ’Nuovamente’. Gli stupefacenti e la droga saranno poi distrutti, mentre gli sarà restituita la somma di denaro.

L’uomo, difeso dall’avvocato Stefano Germini del foro di Reggio, aveva spiegato al giudice Sarah Iusto che la droga rinvenuta nella sua abitazione era per uso personale e che il denaro contante che aveva in casa, non era per nulla riconducibile a una presunta attività di spaccio. L’avvocato Germini aveva anche sottolineato che l’uomo, incensurato, era stato totalmente collaborativo con le forze dell’ordine, al momento dell’arresto.

Era poi stata formalizzata la richiesta di patteggiamento per estinguere il reato riqualificando il reato per droga con l’ipotesi lieve vista la modica quantità; attenuante anche per l’arma, in quanto senza caricatore. Richieste che sono state accolte nel patteggiamento.