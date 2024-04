In casa nascondeva oltre un etto di hashish. Denunciato per spaccio un ventiduenne

Notato a piedi in via Togliatti a Campagnola, i carabinieri lo hanno fermato per un controllo, trovando il giovane, di 22 anni e residente nella Bassa Reggiana, in possesso di una piccola dose di hashish, per mezzo grammo di peso. È seguita la perquisizione domiciliare. E i sospetti si sono concretizzati quando i carabinieri della locale caserma hanno rinvenuto in casa oltre cento grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il 22enne è stato denunciato alla magistratura per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è avvenuto giovedì verso le 20. Dopo essersi avvicinati al giovane, i carabinieri hanno avvertito un forte odore acre, simile proprio a quello della droga. A quel punto il ragazzo è apparso nervoso, soprattutto quando gli è stato chiesto se era in possesso di sostanze stupefacenti. La perquisizione personale ha portato al rinvenimento della piccola quantità di hashish. Ma si è ipotizzato che altra droga potesse essere in casa. Ed è stata avviata la perquisizione domiciliare, confermando i sospetti dei militari dell’Arma. Gli elementi raccolti hanno fatto ipotizzare che il possesso della droga non fosse per uso personale ma per la vendita. Per questo è scattata la denuncia per il presunto spaccio. La droga e il bilancino rinvenuti in casa sono stati posti sotto sequestro.