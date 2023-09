In Caserma a Gattatico Arriva il Maresciallo Francesco Guglielmi

Ha una laurea in scienze dell‘Educazione il maresciallo Francesco Guglielmi, entrato di recente in forza alla stazione carabinieri di Gattatico. Durante l’estate (come diverse altre dei territori limitrofi) nella stazione vi è stato un avvicendamento nell’organico a disposizione del luogotenente Danilo Bianchi: gli effettivi sono calati da 6 a 5. Guglielmi, originario del Salento, ha un’ampia esperienza. Ha prestato servizio al Nucleo Operativo di Borgo Panigale, poi, a Parma, nel Radiomobile e nel Reparto speciale per la tutela agroalimentare. L’amministrazione comunale gli dà il benvenuto e ringrazia Bianchi ed i suoi "che nonostante la riduzione di organico e le continue complessità continuano a svolgere un servizio fondamentale come il controllo del nostro territorio".

f.c.