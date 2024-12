In cattedrale concerto natalizio del Coro Diocesano

Sabato alle 21 in cattedrale si tiene l’ormai tradizionale concerto natalizio che il vescovo Giacomo Morandi offre alla cittadinanza. Il concerto prevede l’esecuzione dell’oratorio per soli, coro e orchestra del "Ceremony of Candlles" di Joseph Martin. A esibirsi sono il Coro Diocesano di Reggio e l’ Orchestra dell’Istituto diocesano di musica liturgica don Luigi Guglielmi , formata da 24 giovani musicisti quasi tutti reggiani. Insieme a loro, il soprano Sara Fornaciari e alla voce recitante l’attrice Francesca Grisenti. Con la direzione di Giovanni Mareggini daranno voce e suono a un messaggio di pace. Nella stessa serata l’arcivescovo Giacomo inaugurerà anche il presepe della cattedrale. L’ingresso è libero.

s.bon.