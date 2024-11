In centinaia al ’Party da paura’

In centinaia hanno partecipato al "Party da paura" di Halloween, con crescente successo ogni anno, all’abitazione di via Salvo D’Acquisto, alla prima periferia di Gualtieri, dove la famiglia di Andrea Giubertoni ha rinnovato l’evento per bambini e famiglie con travestimenti e animazioni in tema.

E quest’anno si è aggiunta la beneficenza, con uno spazio per la raccolta fondi a favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, per le attività del reparto di Oncologia.

E’ stata organizzata una raccolta fondi a scopo benefico, proprio per aiutare la ricerca contro le malattie che colpiscono tanti bambini, attraverso offerte libere ma anche una "lotteria" a premi, con in polio anche palloni da calcio, utilizzati poi per una partita che ha visto coinvolti i più piccoli.

La festa, ovviamente con tanti costumi in tema con Halloween indossati da bambini ma anche da tanti adulti, si è arricchita pure di musica, dolci, pop corn, bevande e sorprese per tutti.

Ovviamente con la possibilità di devolvere offerte libere per l’Oncologia del Meyer di Firenze. L’aspetto musicale curato da dj Tanz, con dolci e zucchero filato di Jenny Sugar e tagli di capelli "a ragnatela".

Antonio Lecci