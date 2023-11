In cento scrivono all’assessore : "Niente nido per i ’piccolissimi’. Noi aspettiamo una soluzione"

Una protesta che oltre cento cittadini rivolgono, attraverso una lettera aperta indirizzata all’assessore comunale Raffaela Curioni, per contestare la perdita del servizio di asilo nido per i ’piccolissimi’ nati dopo il 31 maggio 2023.

Prima firmataria della protesta è Giulia, madre di un bimbo nato lo scorso agosto al Santa Maria Nuova di Reggio. Una protesta che lega la giovane madre anche a genitori, nonni e famiglie in generale "che si ritroveranno investiti di una responsabilità non richiesta ma necessaria: quella di supplire all’attività di educatori giovani e qualificati".

"Siamo rimasti basiti – si legge nella lettera firmata da oltre cento cittadini – di fronte alle modalità con cui la disattivazione del servizio Nido nelle sezioni Piccolissimi è stata comunicata: con semplice lettera inviata online e sul sito internet, pubblicata proprio nei giorni in cui avrebbero dovuto aprirsi le iscrizioni. Siamo rimasti scioccati dalla scelta del Comune di non proporre una soluzione o un’alternativa, lasciando i cittadini soli in un momento così delicato. Se già la maternità è difficile, figuriamoci affrontarla con la consapevolezza che non ci sarà alcun aiuto da parte delle istituzioni, sapendo che sarà complicato e dispendioso, oppure semplicemente non sarà".

Secondo i firmatari, molte famiglie si troverebbero in notevole difficoltà a rinunciare a uno dei due stipendi o a ricorrere forzatamente alla collaborazione dei nonni, spesso troppo anziani o inadatti a prendersi cura in modo corretto di un bambino.

"Nella città considerata punto di riferimento nel mondo per l’educazione infantile – si legge ancora nel testo sottoscritto per ora da 104 cittadini – il servizio viene garantito solo ai bambini nati fino al 31 maggio 2023. Per tutti quelli nati dopo, questo servizio, apparentemente essenziale per divenire i cittadini del futuro, può dunque diventare superfluo. Nessuno può sostituire questo servizio comunale con il "fai da te", che non andrebbe nemmeno immaginato. Ci troviamo invece ad essere famiglie invisibili, che nemmeno hanno avuto diritto a presentarsi per dirvi quali dei nostri figli volevamo vivesse l’esperienza tanto declamata del Nido a Reggio Emilia, famiglie che non hanno avuto una graduatoria, che non esistono per il nostro Comune".

E concludono con un appello lanciato al sindaco Luca Vecchi, all’assessore Curioni, alle istituzioni cittadine: "Si possa trovare, insieme e al più presto, una buona soluzione per la situazione Nidi Comunali e Convenzionati: per noi famiglie invisibili e per i nostri figli che, come sempre sentiamo ripetere, rappresentano il futuro di questa città, della nazione e del mondo intero".