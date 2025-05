In centro parte il cantiere stradale. Durerà un mese

Da oggi partono alcune modifiche che alla viabilità nel centro di Castelnovo per consentire dei lavori di messa in sicurezza, a cominciare dal tratto di strada di Via Boschi. Da oggi fino al 30 giugno, su via Pieve, via Boschi, e in piazzale Marconi saranno vigenti le seguenti modifiche: istituzione del senso unico su via Pieve, dall’intersezione con via Roma fino alla strada di accesso alla chiesa della Pieve (senso di marcia a salire da via Roma in direzione oratorio Don Bosco); divieto di sosta su tutti gli stalli di parcheggio del tratto di via pieve, dall’intersezione con via Roma all’oratorio Don Bosco; senso unico di circolazione con direzione obbligata su piazzale Marconi, via Boschi ed immissione su via Pieve; doppio senso di circolazione, solo per residenti ed autorizzati, nel tratto di via Boschi, dall’intersezione con via Roma, fino all’accesso ai garage di via Roma 24 e via Boschi 2. "Chiediamo scusa per gli eventuali disagi – afferma l’assessore Giorgio Severi – finalizzati alla sistemazione di una strada importante del centro".

s.b.