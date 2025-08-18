In città venne anche da testimonial. Reggio gli donò il Primo Tricolore

La morte di Pippo Baudo ha fatto affiorare, anche nel reggiano, alcuni aneddoti legati ad uno dei maggiori presentatori che ha scritto la storia della televisione italiana. L’episodio che sicuramente molti ricordano è legato ad una campagna ambientalista e di solidarietà lanciata dal Resto del Carlino insieme all’allora catena di supermercati Sidis e a Coca-Cola. "Adesso che lo so, non butterò più via una lattina manco se mi ammazzano", disse Pippo Baudo in occasione di tale evento che aveva come obiettivo la donazione di un’ambulanza alla Croce Rossa Italiana.

La campagna di solidarietà e ambiente partì il 15 marzo 1995 da Reggio in occasione della visita di Pippo Baudo al teatro intitolato al suo amico Romolo Valli definito "grande attore, dalla enorme sensibilità". All’epoca, trent’anni fa esatti, la raccolta differenziata era agli albori, una lattina di alluminio usata valeva trenta lire e per acquistare un’ambulanza ce ne volevano un milione e mezzo. Le lattine usate vennero raccolte in appositi contenitori installati in diversi centri Sidis a Reggio e provincia e furono usate per costruire un monumento al Tricolore in formato gigante in vista del bicentenario del vessillo nazionale che cadde il 7 gennaio 1997. La risposta della popolazione fu assolutamente su larga scala tanto che lo stesso Baudo tornò a Reggio a distanza di poco meno di un anno per consegnare, al PalaBigi, l’automezzo frutto della raccolta delle lattine usate, dunque un pioniere della raccolta differenziata oggi ormai diventata una consuetudine nella popolazione.

I reggiani, quel 15 marzo ’95, furono colpiti dalla grande umanità del Pippo nazionale: in una Sala degli Specchi del Municipale gremita, Pippo Baudo stabilì un ottimo feeling con i presenti sottoponendosi di buon grado ad ogni domanda, dando prova di una cultura profonda ma mai esibita. Chiedeva, s’informava, rispondeva affabile a tutti. Fu una giornata di festa: al Pippo nazionale non poteva non essere donata la bandiera del PrimoTricolore, simbolo della città.

Una volta inaugurata la raccolta insieme al sindaco di allora, Antonella Spaggiari, Baudo firmò centinaia di autografi per poi ripartire verso la sede Rai di Roma.

Oltre a questo episodio si ricordano altre occasioni in cui Pippo Baudo visitò la nostra provincia: da una serata al Corallo di Scandiano agli albori della sua carriera da presentatore allo spettacolo canoro, condotto insieme alla signorina buonasera Mariolina Cannuli, a Bagnolo in Piano nel lontano 1978 dove presenziarono tante celebrità del mondo della canzone degli anni ‘40 e ‘50, per terminare con due partecipazioni alla Festa dell’Unità.

Cesare Corbelli