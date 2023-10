In collina è tempo di caldarroste

Feste, gusti e sapori d’autunno nel Reggiano. In città, in piazza Prampolini, torna il mercatino regionale piemontese, con il meglio dei prodotti della regione, con stand aperti dalle 9,30 alle 19,30. In via Emilia Santo Stefano la "Festa del gusto" dalle 8 alle 19.

A Marola di Carpineti la tradizionale festa della castagna con mercatino, prodotti tipici, stand della gastronomia, ma anche animazioni, giochi per bambini e dj set musicale. A Casina c’è la festa del Marrone di Faieto e Cortogno, con gli stand gastronomici accompagnati da musica dal vivo. A Quattro Castella torna la fiera di Ottobre con mercato artigianale con oggettistica, accessori e vintage, esposizione di auto e moto d’epoca, luna park, maratona dj set, trampolieri, bolle giganti, musici e sbandieratori delle contrade Maestà della Battaglia e Monticelli.