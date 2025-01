In Comune lo sportello consumatori

Nuovi servizi, nel 2025, in Comune a Rubiera: novità per lo sportello unico dei cittadini con un pomeriggio aggiuntivo al mese ad accesso diretto per rifare la carta d’identità, il nuovo servizio ‘Facilita’ per l’assistenza nei servizi digitali e il servizio tutela dei consumatori sarà invece ora ad accesso diretto.

"Il desiderio è naturalmente quello di cercare di essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini", sottolinea il sindaco Emanuele Cavallaro.

Per la carta d’identità elettronica è prevista l’apertura straordinaria il secondo giovedì del mese. Dal 9 gennaio al 15 maggio, ogni secondo giovedì del mese, dalle 14.30 alle 17.30 sarà possibile accedere, senza appuntamento, allo sportello che rilascia la carta d’identità: un’altra apertura per favorire gli studenti e lavoratori che non possono recarsi allo sportello durante l’orario ordinario.

E’ sempre possibile accedere allo sportello con appuntamento chiamando il 0522/622249 da lunedì al sabato mattina dalle 8.30 alle ore 13 e il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Allo stesso numero si può chiamare per emergenze-documento smarrito, aereo da prendere e altre evenienze.

Importante inoltre il progetto ‘Facilita’ per i problemi con i servizi digitali. "Sarà presente – spiega il sindaco Cavallaro – un assistente per seguire l’apertura dello Spid, del fascicolo sanitario elettronico, per le iscrizioni a scuola dei ragazzi e quant’altro. Basta chiamare il numero 0522/985977 per prenotare un’ora di assistenza personalizzata. Saranno organizzati anche corsi collettivi: il 15 gennaio ci sarà un corso online per le iscrizioni a scuola dei ragazzi".

‘Facilita’ sarà attivo lunedì e sabato in biblioteca e mercoledì mattina allo sportello unico dei cittadini dietro al municipio.

A Rubiera sarà attivo anche lo sportello a tutela dei consumatori. "Qui sarà possibile – spiega il primo cittadino – ottenere chiarimenti sulle bollette del telefono, del gas, dell’acqua, ma anche cercare di risolvere problemi con assicurazioni, banche, finanziarie. Ci sarà un legale messo a disposizione gratuitamente. L’accesso sarà ora diretto, sempre allo sportello unico dei cittadini, tutti i sabati dalle 9 alle 12 per una consulenza e aiuto da parte di uno specialista delle associazioni dei consumatori (Federconsumatori Reggio Emilia e Adiconsum Emilia Centrale)".

