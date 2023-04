In consiglio comunale si parla di frane, sicurezza e urgenze

Seduta impegnativa alle 20,30 in Consiglio comunale a Castelnovo Monti. Tra gli argomenti all’ordine del giorno un’interrogazione del gruppo Castelnovo Libera sui lavori di ripristino della sede stradale in via Boschi per un movimento franoso; lavori urgenti per il ripristino della strada di accesso alle abitazioni di via F.lli Cervi nel quartiere Peep-Pieve. Già questi due argomenti impegnano parecchio l’Amministrazione comunale di Castelnovo Monti che nei mesi scorsi ha dovuto provvedere a situazioni critiche, soprattutto al quartiere Peep-Pieve a causa di un consistente movimento franoso. "Siamo dovuti ricorrere ad un intervento di somma urgenza – afferma l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Severi – perché lì non c’era tempo da perdere, bisognava bloccare subito la frana che, diversamente, avrebbe creato seri problemi anche ad alcune abitazioni. Come si ricorderà, abbiamo dovuto far evacuare le famiglie di quattro villette, le più esposte e per fortuna è andato tutto bene. Le famiglie sono rientrate e adesso dobbiamo solo sistemare la strada di accesso. Per bloccare il movimento franoso sono stati collocati in zona 46 pali lunghi 15 metri e un metro di diametro con una spesa di circa 400.000 euro più ci sono 89.000 euro di spese per la collocazione delle famiglie delle villette durante l’intervento". In merito ai lavori di ripristino della sede stradale in via Boschi l’assessore Severi ricorda che già sono stati fatti opportuni controlli e che la strada è monitorata. "Al momento non presenta segni di ulteriori cedimenti, – conclude l’assessore – però anche qui dovremo mettere dei pali come in via F.lli Cervi. Contiamo nei contributi regionali".

Settimo Baisi