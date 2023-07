In consiglio dibattito sulla Fondazione

Lunedì prossimo alle 19 è convocato il consiglio comunale a Brescello.

Tra gli argomenti in discussione anche l’interrogazione presentata sulla gestione del servizio estivo per i bambini (legato alle polemiche sugli ambienti caldi sollevate da "Brescello che vogliamo") e sulla situazione dei cantieri scolastici in paese, l’interrogazione sulla nomina del presidente della Fondazione Paese di don Camillo e Peppone, una variazione al bilancio di previsione e la verifica degli equilibri di bilancio.