In Consiglio si parla di sicurezza

C’è anche la politica a occuparsi della questione sicurezza a Correggio. Un fenomeno che non è più possibile sottovalutare, dopo il crescente numero di furti, truffe e altri reati che si verificano proprio nella cittadina della Pianura Reggiana. Sono ben due gli argomenti all’ordine del giorno al consiglio comunale di oggi pomeriggio in municipio a Correggio dedicato alla sicurezza pubblica sul territorio. All’ordine del giorno una interrogazione del gruppo consiliare di centrodestra, oltre a un ordine del giorno del gruppo consiliare di maggioranza, sempre in materia di sicurezza. Già in passato, però, era stato il gruppo di opposizione Rinascimento Correggio, che a giugno si era occupato dell’argomento grazie anche alla competenza specifica del capogruppo Roberto Cesi, a lungo comandante della locale caserma dei carabinieri. Negli ultimi giorni altre intrusioni in abitazioni si aggiungono al già lungo elenco di episodi simili. E si registra un blitz alla sede dell’azienda florovivaistica Sun Garden, in via San Prospero a Correggio, già in passato presa di mira dai soliti ignoti. È stato creato un varco nella rete di recinzione per rubare materiale vario, per un danno complessivo di alcune migliaia di euro. I ladri – pare due persone – hanno rubato il fondo cassa e chiavi di scorta, lasciando evidenti danni. Non si tratterebbe di ladri professionisti, ipotizzando l’azione degli stessi autori di altri simili furti avvenuti, anche con spaccate, ai danni di alcuni esercizi pubblici della zona.

Antonio Lecci