In convento si fa festa con un concerto dei “Nuova Civiltà”

Ritorna la festa di Santa Rita da Cascia, molto venerata nel mondo francescano, conosciuta anche come la Santa dei casi impossibili. Tre giorni di festa, da oggi a lunedì, presso il convento dei frati cappuccini di Scandiano, dove sarà possibile come da tradizione benedire le auto e le rose. E’ una ricorrenza importante perche’

quest’ anno i frati cappuccini scandianesi festeggiano i 400 anni di presenza sul territorio. Per tale occasione hanno preparato un ricco cartellone di iniziative. Fra gli eventi proposti, questa sera il concerto - testimonianza dei “Nuova Civiltà “, con la band musicale guidata da Massimo Ambrogi che torna sul palco dopo ben 26 anni, ripercorrendo la storia che li ha visti nascere proprio in questo luogo nel 1987. In scena dunque

Stefano Papalia alla batteria, Roberto Fedeli come chitarra ritmica, Fabio Caiti chitarra solista e la voce di Sergio Bondavalli.

gi.fi.