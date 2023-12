In corteo per la Palestina:: "Stop alle armi"

Neanche il freddo e la neve che scendeva copiosa sono riusciti a fermare i manifestanti che, lunedì sera, si sono trovati in piazza della Resistenza a Felina per dire no al genocidio dei palestinesi e all’estensione della guerra in Medio Oriente, sottolineando la necessità di un cessate il fuoco duraturo e della libertà per la Palestina. Dopo gli interventi in piazza, una cinquantina di persone, tra cui anche cittadini di origine straniera, diversi giovani e alcuni bambini, hanno sfilato in corteo issando la bandiera della Palestina fino al Monumento ai Caduti in via Kennedy, dov’è stato ricordato anche il partigiano Gino Donè e dove sono state lanciate in cielo delle lanterne cinesi. g.s.