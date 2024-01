In costante contatto con i parenti

L’incidente si è verificato venerdì pomeriggio, attorno alle 19.30, sulla Ss 63 che in quel tratto prende il nome di via Marx. Il sindaco di Quattro Castella, Alberto Olmi, è in contatto costante con la famiglia, di cui è concittadino e che conosce personalmente, e segue l’evolversi della situazione clinica. Si tratta di immigrati da tempo residenti nella nostra provincia, molto stimati e benvoluti, a cui tutta la comunità di Puianello si stringe ora, in questo momenti di preoccupazione e di angoscia.