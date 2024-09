In costume rinascimentale le atlete dell’Olimpia Viano incantano il pubblico

Emozione e applausi per l’Olimpia Viano alla cerimonia di apertura del mondiale di pattinaggio 2024 di Rimini. Gli atleti di casa nostra sono stati protagonisti nel 2° quadro dello spettacolo per raccontare la storia di Paolo e Francesca e omaggiare la corte Malatestiana con preziosi costumi sapientemente cuciti da Marco Guion e dalla sua sartoria "La Bottega del Teatro". L’emozione di pattinare a stretto contatto con autentiche leggende che hanno fatto la storia del pattinaggio è stata tanta e gli atleti della società vianese, arricchiti nell’occasione da pattinatori di Reggiana Pattinaggio, Gualtieri 2000 e Bagnolo Skating Club, hanno danzato per omaggiare prima il matrimonio di Francesca e Ganciotto Malatesta e poi impreziosire la scena che si chiude con l’uccisione dei due amanti Paolo e Francesca.

c.c.