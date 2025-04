In cucina con gli chef stellati: "Sale e Parmigiano obbligatori"

Noi ragazzi dell’istituto Enrico Fermi di Rubiera abbiamo partecipato a un corso di cucina organizzato dalla scuola, in collaborazione con l’associazione Ponte Luna. Abbiamo cucinato e mangiato specialità amate da tutti, come pizza, muffin, tramezzini e piatti tradizionali. Il corso "In cucina con le stelle" è durato otto lezioni e ha coinvolto un centinaio di ragazzi. Insegnanti d’eccezione sono stati, in due pomeriggi diversi, i prestigiosi chef dei ristoranti stellati di Rubiera: Jacopo Malpeli (Osteria del Viandante) e Roberto Bottero (Clinica Gastronomica Arnaldo). Abbiamo colto l’occasione per toglierci qualche curiosità sulla cucina, facendo loro un’intervista. Li ringraziamo di cuore non solo per averci insegnato a cucinare, rispettivamente, i tortelli di erbetta e gli gnocchi di patate, ma anche per la disponibilità e la generosità con cui si sono dedicati a noi ragazzi in questa occasione.

Quale ingrediente non deve mai mancare in cucina? Roberto: "Il sale e… il Parmigiano Reggiano". Jacopo: "Amore e tantissima passione". Qual è il piatto che le piace cucinare o in quello in cui si distingue? Roberto: "La spugnolata, la nostra specialità". Jacopo: "Mi piace fare gli antipasti, i primi, i secondi, i dolci. E sono molto goloso, quindi direi proprio tutto". Per cucinare un piatto segue la ricetta alla lettera? Roberto: "Io sono molto fiscale, tengo fisse le ricette". Jacopo: "Improvvisiamo sempre, anche quando codifichiamo una ricetta ci viene voglia di cambiarla". Ha studiato in una scuola particolare? Roberto: "Non ho studiato ma, crescendo nella cucina del ristorante, ho appreso lì, dalla mia famiglia e, in seguito, anche fuori, girando". Jacopo: "Ho studiato per vent’anni e continuo a studiare. Non si finisce mai di imparare". Per lei cosa rappresenta la stella Michelin? Roberto: "Per me è un motivo di orgoglio, in più è un’affermazione di un lavoro fatto con passione e tanta dedizione, tutto l’anno". Jacopo: "Un grande onore, sei nell’olimpo della ristorazione. Negli anni, però, ho capito che per avere la stella non la devi seguire. Noi abbiamo aperto con l’idea di fare un locale bello, che funzionasse, che desse da lavorare alle persone". Perché ha accettato questo invito a lavorare con i ragazzi? Roberto: "Perché per anni ho fatto volontariato e mi sembrava giusto dare questa opportunità ai ragazzi del nostro paese". Jacopo: "Mi sembrava divertentissimo, quindi perché no?" Quale sogno ha per il futuro, in ambito culinario? Roberto: "Abbiamo delle idee, ma al momento ci accontentiamo del nostro lavoro, del ristorante, dell’albergo. Vedremo in futuro, se ci saranno altre possibilità". Jacopo: "Il sogno che ho realizzato in ambito culinario è avere un locale che funziona, in cui viene gente e avere tanti professionisti con me. Il sogno per il futuro è continuare su questa strada".

Classe I B