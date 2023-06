In diecimila all’Handmade Festival

Tre palchi differenti, un tendone da circo trasformato in un disco club, mercatino, spazio per dischi in vinile, fino all’area gastronomica. E’ stato un successo il tredicesimo Handmade Festival, un evento che lo scorso fine settimana ha richiamato oltre diecimila persone al parco di Tagliata, a Guastalla. Una festa all’insegna dell’auto-produzione, della micro-editoria e di progetti musicali indipendenti. Con l’ingresso a offerta libera e la massima attenzione alla tutela dell’ambiente, senza plastica, con l’acqua pubblica gratuita e bicchieri multiuso per evitare produzione di rifiuti. Ricco il "menù" artistico, che quest’anno ha aggiunto lo spazio sotto il tendone da circo. Volontari e forze dell’ordine sono stati impegnati a regolare parcheggi e traffico, inevitabilmente intenso negli orari di punta dell’evento.