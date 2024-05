In difficoltà con internet?. C’è uno sportello che vi aiuta

GUASTALLA

Cos’è e come si attiva Spid? Come si accede al Fascicolo sanitario elettronico? E per fare un pagamento online o stampare da Internet un certificato? Le nuove tecnologie possono semplificare la vita, ma per tanti padroneggiarle al meglio non è semplice. Affinché siano davvero un’opportunità per tutti, tra Novellara, Guastalla, Boretto e Reggiolo aprono quattro punti di facilitazione digitale fissi, nei quali un facilitatore supporta i cittadini con assistenza e formazione gratuita per l’accesso e l’utilizzo dei servizi online e delle tecnologie digitali.

Anche a Gualtieri, Luzzara, Poviglio Brescello saranno attivati eventi specifici. A Guastalla il Punto di Facilitazione Digitale apre oggi dalle 10 alle 12,30 alla biblioteca comunale (foto) di piazza Garibaldi, con attività anche mercoledì (10-12,30 e 14,30-17) e il giovedì (10-12,30).

A Boretto il servizio apre dal 5 giugno, mentre a Reggiolo l’avvio dell’attività è fissato per il prossimo 15 giugno. L’obiettivo è diffondere le competenze digitali tra i cittadini, favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.