In discesa l’export verso Germania (-6,1%) e Stati Uniti (-2,8%)

Secondo l’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato sull’export, l’area di Reggio Emilia e provincia registra il segno meno per quanto riguarda il manifatturiero diretto verso la Germania, a causa della recessione che sta attraversando il paese tedesco (-6,1%), così come diminuisce drasticamente la domanda tedesca di macchinari made in Italy (la provincia di Reggio Emilia segna il secondo ribasso più importante a livello nazionale segnando un -17,8%). Anche per quanto riguarda l’export verso gli Usa l’area reggiana, nel 2024, registra un -2,8% di export manifatturiero rispetto al 2023.

"L’analisi evidenzia diverse criticità che le imprese del territorio devono affrontare – afferma Gilberto Luppi (foto), presidente Lapam Confartigianato –. Le opportunità di crescita passano attraverso l’innovazione tecnologica, l’internazionalizzazione e le politiche di sviluppo locale mirate. In un contesto in continua evoluzione, le imprese devono essere supportate con strumenti adeguati per affrontare le sfide del mercato".