In dono un disegno di Confortini a chi fa un’offerta per il restauro

Si cercano ancora fondi per coprire tutte le spese del restauro e ristrutturazione del santuario della Beata Vergine della Porta di Guastalla. Come anticipato ieri dal Carlino, occorrono ancora quasi centomila euro per far fronte a tutti gli interventi realizzati nel corso del lungo cantiere che ha riportato il santuario – riaperto lo scorso settembre – al suo antico splendore. E ora è previsto un dono riservato ai benefattori del santuario.

Si tratta di un’opera di Loreno Confortini, che rappresenta la chiesa guastallese, elaborata con uno stile assolutamente personale. Confortini è un amico di Guastalla: fin dal 1985, quando ne rappresentò la struttura fortificata con un disegno acquerellato che da allora è entrato nella cultura e nella tradizione locale. La sua capacità di inquadrare i luoghi artistici attraverso una rilettura personalissima e di grande suggestione, facendolo diventare un importante disegnatore, riscuotendo ammirazione e successo.

Su proposta del Comitato per il restauro del Santuario e del locale Rotary Club, l’artista ha risposto positivamente rappresentando la chiesa attraverso uno "spaccato" che ne ricostruisce, al tempo stesso, esterno e interno. Ne è scaturito un disegno di grande pregio che il Comitato – presieduto da Stefano Storchi – non intende mettere in vendita, ma che verrà consegnato a tutti coloro che hanno sostenuto, attraverso le proprie offerte, l’opera di consolidamento e ripristino del tempio di via Piave.

Il disegno di Confortini sarà a disposizione dei finanziatori delle opere di restauro dalle suore custodi del santuario della Beata Vergine della Porta.

a.le.