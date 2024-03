In due sul monopattino contro un’auto: gravi

Due uomini sono rimasti seriamente feriti in un incidente accaduto verso le 19 di ieri alla rotonda di via Martin Luther King. Secondo quanto si è appreso, erano a bordo di un monopattino, pare diretti verso la stazione ferroviaria di Rolo, quando si sono scontrati con un’auto. Uno di loro, di 31 anni, di origine straniera e residente nel Padovano, è risultato nelle condizioni più gravi. Poco dopo l’incidente, infatti, ha manifestato uno stato di choc dovuto a un trauma cranico. Per questo alle ambulanze della Croce rossa di Fabbrico e Reggiolo, sul posto con l’autoinfermieristica, si è aggiunto anche il personale dell’automedica di Novellara. È stato poi trasferito d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio per completare gli accertamenti clinici. L’amico che era con lui, con lesioni di media gravità è stato invece accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale guastallese. Sul posto sono intervenute varie pattuglie della polizia locale della Pianura Reggiana per i rilievi tecnici e per regolare l’intenso traffico.

a.le.