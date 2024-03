In due sulla moto da cross. Schianto, diciottenni feriti

Soccorsi mobilitati mercoledì sera a San Valentino di Castellarano per due 18enni rimasti feriti in un incidente fra una moto da cross e un’auto, avvenuto poco prima delle 19. La moto procedeva in via San Valentino con direzione da Montebabbio verso Castellarano ed era guidata da un ragazzo di 18 anni con a bordo anche una ragazza della stessa età.

Nell’opposto senso di marcia transitava l’auto: lo schianto con la moto si sarebbe verificato durante la manovra di svolta dell’auto. Feriti i due giovani sulle due ruote. È stato lanciato l’allarme al 118.

I due ragazzi, dopo le prime cure ricevute sul luogo, sono stati poi portati all’arcispedale Santa Maria Nuova per gli accertamenti e le terapie del caso da parte dei medici del nosocomio reggiano.

Il 18enne è stato in seguito dimesso; mentre la ragazza è stata ricoverata: inizialmente le sue condizioni di salute sono state giudicate gravi e dunque trasferita urgentemente in ospedale in codice rosso.

Fortunatamente non è in pericolo di vita. A San Valentino è pure intervenuta la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire i rilievi.

Gli agenti hanno compiuto gli accertamenti dell’ennesimo incidente che si è registrato sulle arterie del comprensorio ceramico reggiano.

