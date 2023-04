In fase di ultimazione il ponte di via Vecchia Geminiola

Sono in fase di ultimazione i lavori di sistemazione del ponte di via Vecchia Geminiola a Correggio, che attraversa il Cavo Tresinaro, alla periferia della cittadina. Un intervento che era atteso da anni e che è stato avviato nelle prime settimane del 2023. L’intervento doveva concludersi entro metà marzo, ma è proseguito ancora. Il ponte, in occasione di questi lavori, è stato ampliato rispetto al passato, rendendolo così più sicuro. Più volte le condizioni di quel ponte era state segnalate alle autorità locali, con la struttura che evidenziava dei cedimenti piuttosto chiari, tenendo pure conto del passaggio costante di mezzi agricoli diretti nei campi e di notevole peso. Non erano mancate le proteste di numerosi cittadini e forze politiche per le condizioni strutturali del manufatto, che ora finalmente è stato sottoposto a una necessaria opera di ristrutturazione.