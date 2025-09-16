In festa per l’adesione alla Repubblica Reggiana. Rievocazione storica a Castelnovo Sotto

"Castelnovo libera": è questo il titolo della manifestazione che si terrà domenica a Castelnovo Sotto, nel parco Rocca e in piazza Prampolini. È una rievocazione storica che intende ricordare e festeggiare la data del 30 agosto 1796, giorno in cui furono sanciti i “Capitoli di Unione di Castelnovo di Sotto al senato di Reggio”: questo documento storico segna l’adesione del comune di Castelnovo alla nascente Repubblica Reggiana, durante il periodo della Campagna d’Italia napoleonica. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione teatrale Le Rane; preziosa e indispensabile anche la partecipazione di diversi gruppi di rievocatori, tra cui il Battaglione Estense, l’Associazione Napoleonica d’Italia e Un Mondo di Avventure.

Si inizia alle 10 al parco Rocca con “La conquista della libertà”, per poi proseguire alle 11 con “Addestramento e coscrizione militare” (piazza Prampolini) e alle 11.30 con “Intrighi e rivolte di popolo” (parco Rocca), attività dedicata ai bimbi. Dopo pranzo, le attività continuano nella suggestiva cornice del ‘parco Rocca: si terranno “Addestramento e manovre di truppa” (alle 14.30), il laboratorio di danze storiche (alle 15.30), “Intrighi e rivolte di popolo” (ore 16, per bambini), e “La repubblica reggiana” (alle 17). Durante l’arco della giornata, la colazione e il servizio bar saranno svolti dai Marconi Jumpers; inoltre, si potrà gustare l’ottimo gnocco fritto preparato dall’associazione Al Castlein. L’evento “Castelnovo libera” è ulteriormente impreziosito dalla mostra di pittura intitolata “Battaglie napoleoniche”: i quadri di Mario Emilio Ferrari saranno esposti nella chiesa della Beata Vergine della Misericordia dal 21 settembre al 5 ottobre (lunedì 10-12,30, sabato e domenica 16-18).

Antonio Lecci