In festa per la nuova ambulanza. Un dono della Ognibene Power

Festa grande, lo scorso fine settimana a Bagnolo, per l’inaugurazione dell’ennesima ambulanza che un’impresa locale ha destinato alla Croce rossa del paese. A tagliare il nastro tricolore è stata Cristina Ognibene, titolare dell’azienda Ognibene Power, che ha donato il nuovo automezzo di emergenza-urgenza al locale comitato Cri. Un gesto di generosità per ricordare Olmes Ognibene, fondatore dell’azienda e scomparso nel 2017, oltre che per celebrare i settant’anni dell’impresa. Il sindaco Gianluca Paoli, nel sottolineare l’inaugurazione della terza ambulanza in quattro anni donata alla Cri locale, ha rimarcato il valore sociale del saper fare impresa di questo territorio, "di cui la beneficenza e il volontariato non sono altro che la naturale restituzione". Alla cerimonia erano presenti numerosi volontari della Croce rossa di Bagnolo con il presidente Stefano Maramotti.