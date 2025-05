In fiamme bus carico di studenti. Tutti illesi grazie all’autista: "Sangue freddo e professionalità" L’incidente ieri mattina a Taneto di Gattatico, a bordo circa 25 alunni diretti al D’Arzo di Montecchio. Vigili del fuoco e tecnici di Seta indagano per chiarire le cause del rogo: si ipotizza un guasto alla turbina.