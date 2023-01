In fiamme due auto, l’incendio è doloso

Rogo doloso nella notte tra martedì e mercoledì a Cavazzoli. Sono state distrutte della fiamme due autovetture che erano parcheggiate in un cortile privato in via Tago.

L’incendio ha distrutto anche una pensilina in legno, utilizzata come ricovero per biciclette e attrezzature varie.

I Vigili del fuoco sono accorsi alle 2.15 a Cavazzoli, dopo l’allarme scattato per l’incendio.

Le fiamme hanno avvolto due auto che erano state parcheggiate sotto una pensilina in legno.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei pompier ed è accorsa anche una Volante con gli uomini della Polizia di Stato.

Dai primi accertamenti è emersa l’ipotesi del dolo, essendo stata esclusa una possibile autocombustione come causa dell’incendio.

Non ci sono elementi invece per collegare l’episodio alla criminalità organizzata. A partire dai proprietari delle vetture, che non sono riconducibili a questo tipo di ambiente e che non avrebbero saputo dare indicazioni su possibili responsabili.

Le indagini in corso da parte degli agenti della Questura stanno quindi seguendo tutte le possibili piste, anche se gli elementi a disposizione degli investigatori al momento sarebbero pochissimi.

Per ricostruire la dinamica dell’episodio, sono al vaglio dei tecnici le immagini che sono state riprese dalle telecamere presenti nella zona.