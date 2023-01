In Fonderia ballano proprio tutti Gara tra 12 artisti e gli spettatori

La nuova stagione in Fonderia si apre - stasera alle 20,30 - facendo ballare proprio tutti in una serata di circa due ore e mezzo, dove 12 artisti tra musicisti, danzatori, cantanti e attori, si contendono il pubblico, sfidandosi a non lasciare seduto nemmeno uno spettatore. In "Dancing Bruno" l’ironia spalanca la porta all’incontro e alla sperimentazione. L’ideazione è di Lara Guidetti (coreografa e regista) e Saverio Bari (autore dei testi) con i contributi di Marco De Meo, Marcello Gori, Susanna Gozzetti, Cecilia Vecchio. Ingresso 10 euro.

Domani poi Aterballetto sarà tra i protagonisti che aprono l’avvio ufficiale di Bergamo Brescia capitali della Cultura 2023. Le MicroDanze della compagnia Aterballetto animeranno alcuni luoghi rappresentativi di Brescia (Capitolium, il Museo di Santa Giulia e Pinacoteca Tosio Martinengo). Queste pillole di danza anticiperanno lo spettacolo "An Ideal City" negli spazi museali di Brescia.

s.bon.