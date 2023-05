In Fonderia danza e violenza

La Compagnia Artemis danza "CorpiViolati", stasera in Fonderia (inizio spettacolo alle 21). In "CorpiViolati" la coreografa Monica Casadei prosegue l’indagine sul tema della violenza sulle donne, iniziata diversi anni fa con la trasposizione in danza di alcuni celebri femminicidi del melodramma italiano e non solo.

In "CorpiViolati" brulica una comunità di corpi, femminili e maschili, stretta nella memoria di una ferita. Questa ferita si riverbera sulla scena in una danza incessante nutrita di impulsi, istinti, rabbia e dolore, in cui a travolgenti danze di gruppo si intercalano duetti e assoli.

"Giammai Carmen cederà! Libera è nata e libera morirà!". "Sempre libera degg’io". Sono gli inni alla libertà di Carmen, protagonista della novella di Prosper Mérimée e dell’opera lirica di Georges Bizet, e di Violetta Valéry nella Traviata di Giuseppe Verdi.

Figure di donne che sono simboli di indipendenza di pensiero, di forza e coraggio e allo stesso tempo di fragilità di fronte alla violenza e alle prevaricazioni. La loro libertà, come in tanti altri casi, è punita, violata, con esiti tragici. Info: www.fndaterballetto.it

s.bon.