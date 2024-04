In fuga da guerra e terremoto. Profuga 17enne sequestrata e stuprata da trafficanti

Sequestrata, stuprata, picchiata fino a romperle le ossa e poi abbandonata in un’area di servizio, dopo che il padre ha pagato il suo riscatto.

È l’inferno vissuto da una 17enne siriana fuggita con la sua famiglia dalla guerra e dal terremoto, poi finita nelle mani senza scrupoli di trafficanti di esseri umani che l’hanno portata fino a un casolare di Guastalla, per violentarla.

La vicenda risale al maggio del 2023 e, nei mesi scorsi, la polizia di Stato ha arrestato un pakistano e un afghano (entrambi senza fissa dimora) accusati di sequestro a scopo di estorsione, violenza sessuale, lesioni e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La vittima, minorenne di origine siriana, durante la guerra era fuggita con la sua famiglia in Turchia e da lì, dopo il terremoto di febbraio 2023, verso i Paesi dell’Unione europea per raggiungere la Germania.

È proprio in Turchia che la famiglia viene agganciata dai trafficanti di essere umani, che promettono loro di accompagnarli a destinazione. Si danno appuntamento in Slovenia, dove la famiglia arriva con mezzi di fortuna.

Da lì in poi, però, i loro destini si incrociano con quelli dei trafficanti. Vengono caricati su due auto, uomini e donne divisi. Padre e figlio verranno poi scaricati poco dopo il confine, in una piazzola dell’autostrada vicino Udine.

Il viaggio delle donne – nonna, madre e due figlie – prosegue invece fino a Guastalla, nella Bassa reggiana, dove vengono recluse per alcuni giorni in un casolare in campagna. I trafficanti, ancora in contatto con il capo famiglia lasciato in Friuli, gli chiedono un riscatto. In quelle stesse ore, forse per costringere il padre a pagare, la ragazza più giovane viene trasferita da sola in un’altra abitazione sempre a Guastalla. Lì verrà stuprata e picchiata fino a romperle un braccio. Un orrore senza fine, finché quel riscatto non viene pagato.

A quel punto, il 30 maggio scorso, la 17enne viene trovata a Lodi da un benzinaio in un’area di servizio e da lì partono le indagini; complesse, anche a causa delle difficoltà linguistiche nel comunicare con la ragazza.

Ma grazie alle immagini delle telecamere e al monitoraggio dei social network, la squadra mobile di Lodi, coordinata dalla relativa a procura e dalla Dda di Bologna, ha arrestato i due stranieri, grazie a un mandato di cattura internazionale che era stato diramato subito dopo l’identificazione.

Il pakistano viene trovato nella provincia di Modena nel gennaio scorso, durante un banale controllo stradale della polizia.

L’afgano, invece, verrà arrestato a marzo, in Croazia, colto in flagranza durante una tratta, proprio mentre trasportava sette clandestini a bordo di un’autovettura.

Sono state trovate anche le due Mercedes utilizzate per portare la famiglia in Italia. Ora si trovano entrambi in carcere in attesa di giudizio.

Ancora ricercata e latitante, invece, una donna albanese, indagata nella stessa inchiesta e irreperibile: anche per lei è stato emesso un mandato di arresto internazionale.

Stando alle ricostruzioni tutti e tre i soggetti svolgono da tempo il ruolo di trafficanti di esseri umani sulla rotta balcanica.

Ora la 17enne, che si è ricongiunta con i familiari, potrebbe aver raggiunto la Germania e sta cercando di ricostruirsi una vita.